Web Summit

Um estudo apresentado hoje na cimeira de tecnologia Web Summit aponta que existem apenas 8% de mulheres no universo das 100 firmas que a empresa 'Crunchbase' considerou serem as "mais inovadoras do mundo".

Durante a palestra que decorreu hoje num dos pavilhões da Feira Internacional de Lisboa, onde decorre a Web Summit, foram apresentados os resultados de um estudo sobre o papel das mulheres nos negócios, realizado pela empresa 'Crunchbase', que recolhe habitualmente informação sobre "as mais inovadoras empresas do mundo".

A chefe de 'marketing' da empresa, Alexandra Mack, esteve presente no painel, e apresentou os dados do relatório de 2017.