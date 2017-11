Web Summit

No ano de 2050 teremos uma sociedade "desconectada" caso se mantenha a tendência da crescente associação do sexo à tecnologia, o que tem provocado uma visão desumanizada do sexo, defendeu hoje na Web Summit uma especialista em Ética Robótica.

"Se isto continuar, em 2050 teremos uma sociedade desconectada, as pessoas não vão conseguir encetar relações íntimas com outros seres humanos e teremos um mundo organizado em torna da masturbação e da violação", estimou Kathleen Richardson, professora na Universidade De Montfort, no Reino Unido.

Nascida em 1972, ano em que estreou o "Garganta Funda", primeiro filme pornográfico a ser exibido nos cinemas, Kathleen Richardson criticou o facto de as pessoas "serem encorajadas a criar laços com objetos inanimados", o que tem constribuído para "distorcer a nossa personalidade" de forma profunda.