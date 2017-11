Web Summi

O Centro de Excelência para a Inovação da Indústria Automóvel (CEiiA) anunciou hoje, na Web Summit, que procura 'startups' de 'hardware' e 'software' para se juntarem no desenvolvimento de projetos como o futuro carro-drone.

Desde março que cinco 'startups' já colaboram no âmbito do projeto de aceleração 4Scale, com o CEiiA a querer "atrair as melhores 'startups' de todo o mundo" para os seus projetos próprios na área da indústria da mobilidade, segundo Helena Silva, do CEiiA.

"Necessitamos de parceiros, como 'startups', para acelerar o 'plan to market' de produtos" próprios da instituição, como o veículo autónomo (BE) e a sua evolução para o 'flow-me', ou seja, o carro-drone, disse a diretora geral à agência Lusa.