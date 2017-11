Web Summit

A Diretora-Geral da Unesco para a Educação defendeu hoje que o ensino não deve ser mudado para se adaptar de acordo com os contextos que vigoram, mas ter a capacidade de formar pessoas que possam inovar e mudar o mundo.

Mmantsetsa Marope falava hoje num painel da Web Summit dedicado à aprendizagem dentro e fora da sala de aula, onde foi debatida a relação da educação formal com as inovações tecnológicas e com as novas profissões.

Para Marope, a educação é a chave para o sucesso e apesar de ter de se adaptar aos novos tempos não deve alterar a sua génese, mas sim capacitar as pessoas com ferramentas úteis para que sejam motores de mudança capazes de interagir, de trabalhar em equipa e de se adaptar.