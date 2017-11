Actualidade

O ministro do Trabalho considerou que os números da evolução do emprego hoje conhecidos confirmam de "forma muito intensa" a tendência positiva de diminuição do desemprego, mas salientou que a precariedade é "ainda um problema muito sério".

Em Braga, à margem de uma aula aberta na Escola de Direito da Universidade do Minho, VieIra da Silva realçou que o "mais importante" nos números hoje revelados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) é que mostram que a diminuição do desemprego está a ser feita "com a criação líquida" de emprego.

O INE divulgou hoje que a taxa de desemprego caiu para 8,5% no terceiro trimestre, que o número de desempregados de longa duração (à procura de emprego há 12 meses ou mais) diminuiu 1,9 pontos percentuais face ao trimestre anterior e 5,8 pontos em termos homólogos, e que a taxa de desemprego de jovens (15 a 24 anos) aumentou 1,5 pontos percentuais face ao trimestre anterior, mas caiu 1,9 pontos relativamente ao trimestre homólogo de 2016, para 24,2%.