A economia alemã vai crescer 2% este ano e 2,2% em 2018, segundo as previsões do conselho de peritos do governo alemão, os chamados "cinco sábios", que alertam para o risco de um "sobreaquecimento".

A primeira economia da zona euro encontra-se em fase de "forte crescimento", considera este grupo de economistas, que assegura que é o momento para um "reajustamento da política económica" do país e para reformas.

No relatório semestral publicado hoje, o grupo defende que os contribuintes devem ser beneficiados com uma descida de impostos.