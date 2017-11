Actualidade

Os lucros da NOS aumentaram 34,5% nos primeiros nove meses do ano face ao mesmo período de 2016, ascendendo a 105,5 milhões de euros.

Em comunicado hoje enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a NOS indica que, entre janeiro e setembro, as receitas cresceram 3,4% em termos homólogos para os 1.162,5 milhões de euros, devido ao "crescimento verificado, neste período, em todas as suas áreas de negócio".

O EBITDA (resultados antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) aumentou 4,6% para 451,6 milhões de euros, com a margem EBITDA a progredir 0,4 pp para 38,8% nos primeiros nove meses deste ano.