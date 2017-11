Actualidade

O ministro do Ambiente reconheceu hoje que, com o trabalho feito para tratar a poluição do rio Tejo, esperava ter mais resultados, mas realçou o aumento acentuado do número de ações de fiscalização efetuadas.

"Tinha a expectativa que, em face do trabalho produzido [para enfrentar os casos de poluição do Tejo], pudéssemos ter melhores resultados", o que significa que "tenho mais para fazer", disse João Matos Fernandes no parlamento.

Mas, salientou não haver "qualquer semelhança" entre as ações de fiscalização realizadas este ano e em 2016.