Legionella

O Governo vai criar sanções e regras mais apertadas no controlo da qualidade do ar interior dos edifícios e nas torres de refrigeração para evitar o desenvolvimento de bactérias como a 'legionella'.

O ministro do Ambiente falava na audição conjunta nas comissões do Orçamento e Finanças, de Economia, Inovação e Obras Públicas e de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação, no âmbito da apreciação, na especialidade, da proposta de Orçamento do Estado para 2018.

De acordo com o ministro, o Governo está a trabalhar neste "vazio legal no que diz respeito ao licenciamento e às exigências para as torres de refrigeração", depois da decisão do Ministério Público de não acusar responsáveis no caso de 'legionella' em Vila Franca de Xira.