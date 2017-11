Actualidade

As salas de cinema portuguesas voltaram a perder espectadores em outubro, acompanhando uma descida consecutiva desde agosto, de acordo com dados mensais revelados hoje pelo Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA).

Em outubro, pelos cinemas portugueses passaram 887.865 espectadores, voltando a situar a fasquia abaixo de um milhão de bilhetes emitidos, numa quebra de 26,4% face aos números de outubro do ano passado.

Em setembro deste ano tinham sido 924.774 espectadores e em agosto 1.480.457, dois meses que também tiveram quebras acima dos 10% em comparação com os períodos homólogos de 2016.