O português Miguel Oliveira, que domingo corre em Valência em Moto2, encara a última corrida do Mundial de motociclismo sem pressão e afirma que "não há nada a perder" e que é tempo para "tentar um bom resultado".

Depois de duas vitórias consecutivas, as primeiras da época, na Austrália e na Malásia, o piloto português da KTM entra para a pista sem poder chegar ao segundo lugar do Mundial, mas com o terceiro virtualmente assegurado.

"Estou muito motivado para a última corrida do ano, em Valência. Já tendo testado a KTM de Moto2 algumas vezes neste circuito, acho que podemos ser competitivos este fim de semana", assegura o piloto, a quatro dias da prova.