Incêndios

A recuperação do aterro sanitário do Planalto Beirão, que sofreu danos na sequência dos incêndios de 15 de outubro, vai custar 4,1 milhões de euros, revelou hoje o secretário de Estado do Desenvolvimento e Coesão, Nelson de Souza.

"O prejuízo total é de 4,1 milhões de euros e é este valor que é necessário para repor a infraestrutura em condições de funcionamento normal. O Estado vai financiar quase a totalidade do investimento da recuperação desta infraestrutura, enquanto o esforço por parte dos municípios do Planalto Beirão não ultrapassará os 5%", explicou à agência Lusa.

No final de uma visita ao aterro sanitário do Planalto Beirão, o representante aludiu ao "conjunto muito significativo de danos" provocados pelo fogo nesta infraestrutura do concelho de Tondela, que trata anualmente 120 mil toneladas de resíduos de 19 municípios de três distritos.