Seca

O vice-presidente da Comunidade Intermunicipal (CIM) do Alto Minho disse hoje que os níveis de armazenamento de água nas albufeiras do Alto Minho "são preocupantes, mas não dramáticos" e garantiu reforço da sensibilização para a poupança de água.

"A situação das nossas albufeiras não é dramática mas é preocupante. Nas albufeiras do rio Minho a capacidade de armazenamento ronda 40%. No rio Lima, a situação é mais dramática porque a barragem do Alto Lindoso está a cerca de 30% da sua capacidade. Estamos a acompanhar a situação em permanência", afirmou à Lusa Jorge Mendes.

O vice-presidente da CIM do Alto Minho, que é também presidente da Câmara de Valença (PSD), adiantou que a situação vai ser abordada numa reunião daquela estrutura, que agrega os dez concelhos do distrito de Viana do Castelo, marcada próximo dia 21.