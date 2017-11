Actualidade

A Câmara do Porto revelou hoje que em 2018 a cidade fica de fora da competição aérea Red Bull Air Race devido a uma "lógica de rotatividade e alternância de grandes eventos" que foi "articulada" com a autarquia gaiense.

Numa resposta enviada à Lusa, o gabinete de comunicação da Câmara do Porto indicou que a decisão "está, de resto, em total articulação com as restantes entidades envolvidas na organização da prova, nomeadamente a câmara de Vila Nova de Gaia".

O presidente da Câmara de Gaia, porém, assegura que o processo negocial sobre a possibilidade de a competição voltar ao Norte em 2018 está "em curso e não encerrado".