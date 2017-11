Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, desafiou hoje os portugueses a apoiar a seleção de futebol nos particulares com Arábia Saudita e Estados Unidos, ajudando assim as vitimas dos incêndios que assolaram o país.

"Não podemos esquecer as tragédias de junho e de outubro. E não podemos faltar com o nosso apoio. É por isso que estarei nos dias 10 e 14, em Viseu e em Leiria, com a seleção nacional, numa iniciativa da FPF de apoio às vitimas das tragédias (dos incêndios). Espero que todos os que possam não faltem também", disse o Presidente, em declarações no site da federação.

A receita de bilheteira dos dois encontros, com ingressos a 15 euros, será utilizada no auxílio à reconstrução de casas de primeira habitação de famílias carenciadas dos vários concelhos afetados pelo fogo.