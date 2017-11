Actualidade

As empresas vão poupar 624 milhões de euros por ano devido a 13 medidas do Simplex introduzidas em 2016, anunciou hoje no parlamento a ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Maria Manuel Leitão Marques.

"Foi realizado um estudo da Universidade Nova de Lisboa, que será continuado em 2018, sobre o impacto de 13 medidas do Simplex [em 2016], medidas com impacto nas empresas, que concluiu que existe uma poupança para as empresas de 624 milhões de euros por ano", anunciou a ministra no parlamento, onde está a ser ouvida a propósito da discussão na especialidade da proposta de Orçamento do Estado para 2018 (OE2018).

Para Maria Manuel Leitão Marques, estes são "dados relevantes" para se conhecer o estado da arte e como o Governo deve "continuar a trabalhar para aumentar a competitivdade das empresas e da economia portuguesa e para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos".