Actualidade

Os lucros da Sonae Sierra caíram 16% nos primeiros nove meses deste ano, para os 77,8 milhões de euros, abaixo dos 92,6 milhões verificados até setembro de 2016, informou hoje a empresa.

Numa nota enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Sonae Sierra refere que esta diminuição dos lucros "deve-se sobretudo à diminuição do resultado indireto, que nos primeiros nove meses de 2016 contou com o impacto favorável da abertura do ParkLake, na Roménia".

No entanto, o desempenho dos resultados indiretos, que incluem as valorizações dos centros comerciais detidos, "foi parcialmente compensado pelo aumento das margens nos serviços e pelo resultado direto do 'portefólio' da empresa no Brasil".