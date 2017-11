Actualidade

A ministra da Cooperação Internacional britânica, Priti Patel, demitiu-se hoje após ter sido noticiado que a governante manteve encontros não autorizados com dirigentes israelitas, incluindo o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu.

Na carta de demissão dirigida à chefe do Governo britânico, Theresa May, a ministra demissionária assume que as suas ações "ficaram aquém dos elevados padrões que são esperados para uma ministra".

Em resposta, Theresa May vincou que o Reino Unido e Israel "são aliados próximos" e trabalham "em conjunto", mas "através dos canais oficiais".