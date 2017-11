Actualidade

O Conselho Nacional do Partido Democrático Republicano (PDR) reúne-se sábado para votar uma moção para destituir Marinho e Pinto de presidente, considerando o responsável pelo órgão que o partido se está a desmoronar e que falta democracia interna.

Em comunicado enviado hoje às redações, o presidente do Conselho Nacional do PDR, Sérgio Passos, deu nota da reunião extraordinária do órgão que lidera, agendada para sábado, e que tem na ordem de trabalhos a "discussão e votação da moção de destituição do Presidente do Partido Democrático Republicano, Dr. António Marinho e Pinto".

Contactado pela agência Lusa, Sérgio Passos - que apresentou esta moção - criticou o facto de o partido funcionar "de acordo com o querer e a vontade Marinho e Pinto", considerando que "a falta de atividade e de dinâmica do partido tem conduzido ao seu desmoronamento".