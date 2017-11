Actualidade

Pedro Rodrigues, do Estoril-Praia, foi a escolha do selecionador Rui Jorge para substituir o lesionado João Gamboa nos convocados da seleção portuguesa de futebol de sub-21 para os jogos de qualificação do Europeu 2019 com Roménia e Suíça.

O futebolista do Marítimo sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e foi dispensado dos trabalhos da equipa na Cidade do Futebol, sendo que, em sentido inverso, o médio emprestado pelo Benfica aos 'canarinhos' já se apresentou no estágio e integrou mesmo em pleno a sessão de trabalho no relvado.

Aliás, o selecionador Rui Jorge voltou a contar com 23 jogadores sem limitações no treino, o último antes da partida da comitiva para a Roménia, onde defronta a sua congénere romena na sexta-feira, em Ovidiu. O segundo jogo desta dupla jornada será frente à Suíça, na terça-feira, em Paços de Ferreira.