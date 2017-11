Actualidade

Um incêndio deflagrou hoje no terceiro andar do hospital de Santa Maria, em Lisboa, mas não causou vítimas e já foi extinto, disse à Lusa fonte do Regimento de Sapadores de Bombeiros.

"Tratou-se de um incêndio no terceiro andar do hospital, cujo alerta foi dado pelas 20:16. Não há vítimas a registar e o incêndio já foi extinto", disse fonte do Regimento de Sapadores de Bombeiros, cerca das 21:00.

Segundo a mesma fonte, o incêndio ocorreu numa zona em que não estavam utentes.