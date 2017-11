Actualidade

Inês Henriques e Fernando Pimenta receberam hoje a Medalha de Excelência Desportivo do Comité Olímpico de Portugal, com Cristiano Ronaldo a ser galardoado com o Prémio Prestígio.

Campeã mundial de uma inédita prova dos 50km marcha, com recorde do mundo em Londres, Inês Henriques foi escolhida como a melhor atleta feminina do ano.

"Sempre achei que era uma injustiça as mulheres não poderem fazer os 50km marcha. Agarrei a ideia do meu treinador com toda a força para tentar cumprir o sonho de uma vida", disse a atleta de Rio Maior.