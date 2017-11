Actualidade

A Comissão Europeia divulga hoje as suas previsões económicas até 2019, com o Governo português "confiante" de que as projeções para Portugal estejam em linha com as suas, depois dos esclarecimentos prestados a Bruxelas sobre a consolidação orçamental.

As "previsões de outono" do executivo comunitário têm lugar numa altura em que a Comissão analisa ainda os planos orçamentais dos Estados-membros para 2018, e que no caso de Portugal suscitaram dúvidas a Bruxelas, levando os comissários do Euro, Valdis Dombrovskis, e dos Assuntos Económicos, Pierre Moscovici, a pedir esclarecimentos a Lisboa, por considerarem que a consolidação orçamental para o próximo ano ficava aquém do previsto.

Na terça-feira, à saída de uma reunião de ministros das Finanças da União Europeia (Ecofin), em Bruxelas, o ministro das Finanças, Mário Centeno, disse acreditar que as projeções de Bruxelas estão em linha com as do Governo, apontando que as divergências já eram "mesmo muito pequenas".