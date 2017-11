Actualidade

O ator e encenador Diogo Infante vai assumir as funções de programador e diretor artístico do Teatro da Trindade, em Lisboa, a partir de dezembro, anunciou hoje a Fundação Inatel, num comunicado enviado à agência Lusa.

"A escolha de Diogo Infante, com as funções descritas, justifica-se pela sua competência, experiência e trabalho, plenamente reconhecidos no panorama artístico e teatral nacional", refere o presidente da Fundação Inatel, que gere o Teatro da Trindade, Francisco Madelino, num comunicado enviado à agência Lusa.

A ex-diretora do Teatro da Trindade, Inês de Medeiros, cessou funções a 27 de outubro, para, no dia seguinte, tomar posse como cargo de presidente da Câmara Municipal de Almada.