Actualidade

A costa norte da ilha da Madeira está hoje sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima e vento forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, a costa norte da Madeira está sob aviso amarelo desde as 05:17 de hoje e até às 06:00 de sábado devido à previsão de agitação marítima forte, prevendo-se ondas de nordeste com 04 a 05 metros.

A costa norte da Madeira está também sob aviso amarelo entre as 05:17 de hoje e até às 00:00 de domingo devido à previsão de vento moderado a forte com rajadas até 80 quilómetros por hora, em especial nos extremos leste e oeste.