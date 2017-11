Actualidade

Um século da história de Macau vai ser narrado em imagens, de lugares e acontecimentos, retiradas do acervo do Museu do Oriente, em Lisboa, numa exposição de fotografia que é inaugurada hoje, às 18:30.

Edifícios e bairros, entretanto desaparecidos ou alterados, acontecimentos locais e nacionais, vivências quotidianas das comunidades macaenses, tradições e costumes, estarão retratados na mostra "Macau. 100 anos de fotografia", segundo o museu.

Reunidas por Rogério Beltrão Coelho, jornalista que trabalhou em Macau, comissário da exposição, a coleção com cerca de 120 imagens baseia-se no acervo fotográfico do Museu do Oriente.