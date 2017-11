Actualidade

A vice-presidente do PSD Maria Luís Albuquerque entende que mais do que afetos, os portugueses precisam "sobretudo de ter uma alternativa a uma forma de governação", e que ainda não decidiu em quem votar para a liderança do partido.

"Acho que os portugueses precisam, sobretudo, é de ter uma alternativa a uma forma de governação, que sintam que representa melhor aquilo que são as ambições, as suas necessidades. As personalidades têm também influência, mas a maneira como os políticos se posicionam é também influenciada pelas circunstâncias", disse em entrevista à Rádio Renascença e ao jornal Público, quando questionada se o PSD precisa de afetos para chegar ao poder em 2019.

Sobre as candidaturas de Rui Rio e Pedro Santana Lopes, Maria Luís Albuquerque disse que decidiu não dizer em quem votará, mas salientou querer ouvir "bastante mais" os dois candidatos à liderança do PSD.