O Amor, enquanto jogo em que se ganha tanto quanto se perde, é o tema central da exposição "Love is a losing game", de Mariana, a Miserável, e Maria Imaginário, que é inaugurada hoje em Lisboa.

A admiração que as duas amigas sentem pela espanhola de 82 que, em 2012, fez o restauro do quadro Ecce Homo de Elías García Martínez, foi o ponto de partida para a mostra que abre hoje portas no espaço Art Room, na zona do Príncipe Real.

"Partiu da ideia de querermos fazer uma coisa com muito esforço e boas intenções, as melhores intenções de sempre, e não conseguirmos. Mas mesmo assim está tudo bem, porque tentámos", recordou Mariana, a Miserável em declarações à agência Lusa.