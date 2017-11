Actualidade

A peça "Os Guardas do TAJ", do norte-americano Rajiv Joseph, questiona obediência, poder, sonho e amizade, e estreia-se hoje, no Theatro Circo, em Braga, onde fica até sábado, seguindo depois para Póvoa de Varzim, Famalicão e Lisboa.

Os atores brasileiros Reynaldo Gianecchini e Ricardo Tozzi dão vida ao pragmatismo e ao idealismo da obra, que tem como inspiração uma lenda sobre o Taj Mahal, em Acra, na Índia, segundo a qual os guardas do palácio não podiam falar nem olhar o edifício, mas estendem a perspetiva da obra à atualidade e, em declarações à Lusa, recordam a situação no Brasil.

A ação do drama nasce do desafio à ordem e aos códigos estabelecidos, e coloca Gianecchini e Tozzi em papéis muito diferentes dos que têm desempenhado em telenovelas, mais conhecidas do público português. É o caso de "Mulheres Apaixonadas", "Guerra dos Sexos", "Insensato Coração" ou da mais recente "A Lei do Amor", em que ambos entravam.