Web Summit

O fundador e líder da Web Summit escusou-se hoje a revelar se a conferência de tecnologia se mantém em Lisboa além do acordado, mas admitiu, no futuro, usar outros locais na capital e dedicar painéis à Inteligência Artificial (IA).

Em conferência de imprensa no último dia do evento, quando questionado sobre a continuidade em Lisboa, Paddy Casgrave respondeu que não ter outro foco, "senão as próximas 12 horas".

"É o mesmo se for perguntado a um jogador de ténis, no meio de uma partida, sobre o que está a pensar fazer no fim-de-semana, ou a um jogador de futebol, no intervalo, os planos para a próxima semana. Não tenho outro foco, senão as próximas 12 horas", garantiu.