Actualidade

O papa Francisco reconheceu as "virtudes heroicas" do papa João Paulo I (1912-1978), primeiro passo para a sua beatificação, anunciou hoje o departamento de comunicação do Vaticano.

Jorge Bergoglio assinou na quarta-feira um decreto sobre Albino Luciani, que o torna oficialmente "venerável", possibilitando a sua beatificação caso a Igreja reconheça um milagre obtido através da sua intervenção.

João Paulo I, apelidado de "papa bom" ou "papa do sorriso", foi o último papa italiano e um dos que menos tempo ocupou o cargo: foi eleito em agosto de 1978 e morreu 33 dias mais tarde, alegadamente por ataque cardíaco.