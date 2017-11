Incêndios

A Comissão Europeia decidiu hoje conceder um adiantamento de 1,5 milhões de euros a Portugal ao abrigo do Fundo de Solidariedade da União, para apoiar os esforços de reconstrução na sequência dos incêndios florestais que assolaram o país no verão passado.

O executivo comunitário liderado por Jean-Claude Juncker precisa que "este adiantamento precede o montante final do apoio que será proposto pela Comissão no final da análise do pedido apresentado pelas autoridades portuguesas, com base nos danos causados pelos incêndios de junho, julho e agosto de 2017", acrescentando que está pronto a analisar um pedido atualizado para incluir os danos causados pelos incêndios do mês passado.

"A Comissão está ainda pronta a analisar um pedido atualizado apresentado pelas autoridades portuguesas, que inclui os danos causados pelos incêndios florestais de outubro, tendo em vista um montante final de apoio mais elevado", indica o executivo comunitário num comunicado divulgado hoje em Bruxelas.