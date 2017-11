Síria

O exército sírio anunciou hoje ter recuperado o controlo total de Boukamal, na província de Deir Ezzor, no leste, a última cidade na Síria que ainda estava nas mãos do grupo extremista Estado Islâmico.

"As unidades das nossas forças armadas, em cooperação com as forças auxiliares e aliadas, libertaram a cidade de Boukamal", refere um comunicado do exército divulgado nos media oficiais.

O Observatório Sírio dos Direitos Humanos também indicou que as forças governamentais sírias e tropas aliadas, incluindo combatentes iraquianos, estavam a "passar a pente fino" Boukamal, após a retirada dos militantes do Estado Islâmico.