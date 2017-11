Actualidade

Os brasileiros elegeram como vocábulo do ano de 2017 a palavra 'corrupção', num concurso que privilegiou a consulta popular e também utilizou o voto de cinco jurados, noticiou hoje o jornal O Estado de São Paulo.

De acordo com o diário brasileiro, a iniciativa é da consultora Cause, em parceria com o instituto Big Data.

"Queremos mobilizar a sociedade, mas para isso é preciso entendê-la", declarou ao jornal Leandro Machado, sócio da Cause, sobre a motivação do concurso.