Actualidade

Trabalhadores da mina de Neves-Corvo, no Alentejo, vão manifestar-se na sexta-feira, em Lisboa, para exigir a intervenção do Governo na resolução do conflito que têm com a empresa concessionária do complexo mineiro.

"Os trabalhadores vão manifestar-se porque entendem que o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, através da Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, já devia ter intervindo na resolução do conflito e ainda não o fez", explicou hoje à agência Lusa o dirigente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Mineira (STIM) Jacinto Anacleto.

Por isso, disse, os trabalhadores da Somincor, a concessionária da mina de Neves-Corvo, no concelho de Castro Verde, distrito de Beja, vão deslocar-se na sexta-feira a Lisboa para se manifestarem, a partir das 11:00, à porta do Ministério do Trabalho.