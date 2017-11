Actualidade

O grupo de investimento imobiliário Vanguard Properties lançou hoje a primeira pedra de um investimento de 200 milhões de euros na aldeia da Muda, em Grândola, um projeto imobiliário que promete atrair clientes nacionais e estrangeiros.

O projeto da Vanguard Properties, uma empresa liderada por um investidor suíço, Claude Berda, que fez fortuna na área do audiovisual e mais tarde no imobiliário suíço, prevê a construção de 200 moradias de diferentes tipologias, com áreas de serviço, comércio e desportivas, junto à aldeia da Muda.

No centro da aldeia, o projeto integra um conjunto de cerca de 50 unidades geminadas, designadas por Casas da Aldeia, com tipologias T0 e T3 e áreas entre 60 e 200 metros quadrados, com jardim e piscina.