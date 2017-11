UE/Previsões

Bruxelas disse hoje acreditar que a discrepância de 0,4 pontos do PIB entre as suas previsões para o défice de Portugal para 2018 (1,4%) e a meta do Governo (1%) seja anulada ou reduzida, como já aconteceu.

Na conferência de imprensa de apresentação das previsões económicas de outono, o comissário europeu dos Assuntos Económicos justificou a discrepância com os "pressupostos diferentes" tidos em conta por Bruxelas e Lisboa nas projeções, sendo a Comissão "mais conservadora" do que o Governo, mas admitiu que a diferença venha a ser "anulada ou reduzida", como já sucedeu no passado.

Sustentando que a previsão mais pessimista da Comissão se prende sobretudo com projeções mais conservadoras relativamente à despesa pública decorrente de compensações a trabalhadores e transferências sociais, Pierre Moscovici apontou, todavia, que Bruxelas está em contacto com o Governo português, "com um sentimento muito positivo", e admite que as diferenças de projeções venham a esbater-se, parcial ou totalmente.