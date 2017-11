UE/Previsões

A economia grega está a crescer de novo e a recuperação deverá fortalecer-se com o ressurgimento do investimento e a aceleração do consumo interno, afirmou hoje a Comissão Europeia (CE) com base nas previsões macroeconómicas de outono.

Assim, Bruxelas prevê que o Produto Interno Bruto (PIB) da Grécia cresça 1,6% este ano e 2,5% em 2018 e 2019 sustentado sobretudo pela forte procura externa que permitirá uma intensificação do comércio internacional com as exportações e as importações a crescerem mais do que o esperado.

Bruxelas refere que o mercado de trabalho está a recuperar melhor do que o esperado e prevê que a taxa de desemprego desça de 21,8% este ano para 20,4% em 2018 e 18,7% em 2019.