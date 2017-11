Actualidade

A Polícia Judiciária (PJ) deteve seis suspeitos de trazerem da América Latina para Portugal, por via aérea, grandes quantidades de cocaína que depois era comercializada em bairros do Grande Porto, informou hoje a Diretoria do Norte daquela autoridade.

Em comunicado, a PJ detalha que um dos seis "correios" de droga foi detido na quarta-feira, no Aeroporto de Lisboa, em flagrante delito, com 2,5 quilos de cocaína, que ocultava no fundo falso de uma mala de viagem.

O grupo era "altamente organizado" e os "correios" recrutados para transportar a droga eram de nacionalidade portuguesa, designadamente da região Norte. Traziam quantidades "consideráveis" de cocaína "em fundos falsos das malas de viagem", explica a polícia.