Web Summit

A 'top model' portuguesa Sara Sampaio instou hoje, na Web Summit em Lisboa, os modelos a denunciarem situações de abuso, salientando o poder que as redes sociais deram a estes profissionais e assumindo ter passado por situações desconfortáveis.

"Estás publicamente a denunciar alguém e é algo que a indústria [da moda] precisa, que se denuncie e se responsabilize as pessoas pelas suas ações", afirmou hoje Sara Sampaio, no espaço Modum da cimeira tecnológica, de inovação e de empreendedorismo, que decorre no Parque das Nações.

Sara Sampaio defendeu a necessidade de "responsabilizar as pessoas pelas suas ações e não fingir que não aconteceu", fazendo referência ao caso do fotógrafo norte-americano Terry Richardson. "Toda a gente sabe que acontece e ninguém faz nada, toda a gente sabia do Terry Richardson e ninguém fez nada e agora usam-no como bode expiatório, é uma grande hipocrisia", acusou.