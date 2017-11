Actualidade

As exportações aumentaram 5,8% e as importações subiram 8,1% em setembro face ao período homólogo, o que se traduziu num agravamento do défice da balança comercial para 1,181 mil milhões de euros.

Este crescimento representa, no entanto, um abrandamento face ao verificado em agosto, quando as exportações aumentaram 13,9% em termos homólogos e as importações 12,1%.

De acordo com os dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), no conjunto do terceiro trimestre, as exportações e as importações de bens aumentaram respetivamente 7,6% e 10,9% face ao período homólogo.