O Presidente colombiano anunciou a apreensão recorde de 12 toneladas de cocaína, num valor de 360 milhões de dólares, enquanto o país é pressionado pelos Estados Unidos em relação ao combate às drogas, divulgou hoje a imprensa internacional.

De acordo com o sítio eletrónico do L´Express, o anúncio do Presidente Juan Manuel Santos, feito na quarta-feira, demonstra que a Colômbia está sob uma forte pressão por parte dos Estados Unidos para o combate ao tráfico de drogas.

"Nunca antes, desde que começámos, há mais de 40 anos, a luta contra o tráfico de drogas, fizemos uma apreensão desta magnitude", totalizando um montante de 360 milhões de dólares (309,4 milhões de euros), disse Juan Manuel Santos aos jornalistas.