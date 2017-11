Actualidade

O presidente do Núcleo do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) considerou hoje que quase metade das mortes por cancro no mundo podiam ser evitadas se fossem seguidas as atuais 12 recomendações do Código Europeu Contra o Cancro.

"Estima-se que podem ser evitadas no mundo quase metade das mortes por cancro, se forem tidas em linha de conta as 12 recomendações do Código Europeu Contra o Cancro, que no fundo são medidas para reduzir o risco de cancro", sustentou.

Estas 12 recomendações serão abordadas num congresso promovido pela Liga Portuguesa Contra o Cancro, na sexta-feira e no sábado, em Coimbra.