Web Summit

O primeiro-ministro, António Costa, defendeu hoje a necessidade de ser criada uma "sociedade política global" munida da capacidade de dar "respostas globais aos desafios globais" como as alterações climáticas, alertando para a existência de retrocessos que alimentam o populismo.

"No fundo, o problema central que a globalização coloca não é muito diferente daquela que se colocou ao nível de cada Estado no início do século XX. A grande diferença é que na altura tínhamos uma instituição política clara que eram os Estados onde podia haver a decisão política necessária (...) O que falta é haver essa sociedade política global que tenha essa capacidade de organização", disse, na Web Summit, a decorrer em Lisboa.

Num painel sobre a globalização, o chefe do governo considerou ter ficado claro que, a par da "redução significativa da desigualdade e da pobreza a nível global", ficou patente nos últimos anos que a globalização produziu um aumento das desigualdades no interior dos países" e que "a classe média dos países mais desenvolvidos tem sofrido com o processo".