Legionella

O ministro da Saúde disse hoje que se espera que entre segunda e terça-feira os novos casos de 'legionella' comecem "a tender para zero", quando termina o tempo máximo para o período de incubação.

Em conferência de imprensa após o Conselho de Ministros, Adalberto Campos Fernandes foi questionado sobre o surto de 'legionella', cujo número de casos confirmados de doença dos legionários do surto no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, subiu para 41, de acordo com o boletim de hoje da Direção-geral da Saúde (DGS).

"Tal como foi sempre referido pela DGS, nós estamos a ter um perfil de casos novos que se acompanha daquilo que é a previsão e os casos têm vindo a diminuir na sua intensidade, o que faz supor que no período que nós estimamos que seja o dia 13 e 14, em que se finaliza o tempo máximo admissível para o período de incubação, esses casos começarão a tender para zero", assegurou o ministro da Saúde.