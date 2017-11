Actualidade

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) anunciou hoje que vai romper os laços com a indústria tabaqueira, de quem recebia financiamento através de dois programas para lutar contra o trabalho infantil no cultivo de tabaco.

O órgão executivo da OIT "decide que (...) não aceita mais financiamento da indústria do tabaco e que as alianças de colaboração público-privada existentes com a indústria tabaqueira não serão renovadas depois de vencerem (em 2018)", assinalou a organização num documento adotado no final de uma reunião.

A cooperação entre a OIT e a indústria do tabaco envolve dois programas com um financiamento de 15 milhões de dólares (12,9 milhões de euros) da parte do setor, de acordo com fontes da organização.