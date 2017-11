Clima

Autarcas, empresas e representantes da sociedade civil dos Estados Unidos apresentaram hoje na conferência do clima, em Bona, a plataforma "We are still in" ("ainda estamos") no Acordo de Paris, refletindo o compromisso contra as alterações climáticas.

"A proteção do nosso planeta está acima do sinal político de quem ocupe a presidência do país", referiu o autarca de Carmel, estado de Indiana, James Brainard, em Bona, na Alemanha, onde decorre a 23.ª conferência das Nações Unidas para o clima.

Brainard referia-se ao anúncio do Presidente norte-americano, Donald Trump, em junho, da intenção de retirar os Estados Unidos (EUA) do Acordo de Paris contra as alterações climáticas.