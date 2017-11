Actualidade

O primeiro-ministro moçambicano, Carlos Agostinho do Rosário, previu hoje que a economia do país volte a ter taxas de crescimento anuais de seis a sete por cento a partir de 2019.

"A implantação do projeto de produção de gás natural na bacia do Rovuma [deverá criar] uma dinâmica na nossa economia, que leva a prever que a partir de 2019 retomemos os níveis de crescimento de seis a sete por cento", como registados até 2015, referiu, numa conferência sobre investimento e negócios, em Maputo.

Os investimentos nos megaprojetos de gás natural estão a avançar e espera-se que ganhem um forte impulso e visibilidade no terreno a partir do próximo ano, com vista ao início de exploração em 2023.