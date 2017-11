UE/Previsões

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, considerou hoje que o elemento essencial das novas previsões da Comissão Europeia, que "são sempre muito prudentes", é "como elas se aproximam" das feitas pelo Governo.

Nas previsões económicas de outono divulgadas hoje, a Comissão Europeia melhorou as projeções do défice de Portugal para 1,4% em 2017, mas avisou que redução é "sobretudo cíclica" e também melhorou as previsões de crescimento da economia portuguesa, para os 2,6% em 2017 e para os 2,1% em 2018, continuando a antecipar "algum abrandamento" do ritmo económico e alinhando-se com as projeções do Governo.

"O elemento essencial nas novas previsões da Comissão Europeia é como elas se aproximam das previsões portuguesas. A Comissão Europeia tem um padrão - que é compreensível - de previsões sempre muito prudentes. À medida que as vai revendo, vai-se aproximando das previsões do governo português", respondeu aos jornalistas Augusto Santos Silva, na conferência de imprensa final do Conselho de Ministros de hoje.