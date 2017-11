Actualidade

O Fundo Monetário Internacional (FMI) mantém a possibilidade de celebrar um programa com Moçambique em 2018, disse hoje o representante do fundo, que espera por acusações criminais no escândalo das dívidas ocultas.

"O FMI nunca disse que em 2018 não há programa, nem disse que abandonou Moçambique", referiu Ari Aisen, clarificando declarações prestadas por dirigentes do fundo durante as reuniões anuais realizadas em outubro, em Washington, EUA.

O representante falava numa conferência sobre investimento e negócios organizada pelo jornal internacional Financial Times, em Maputo.